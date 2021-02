Un ecografo portatile donato all'ospedale di Marsala 

18/02/2021 19:24:00

Oggi, è stato consegnato dall’Azienda Sanitaria di Trapani, il nuovo ECOGRAFO PORTATILE presso il MCAU di Marsala, un'arma in più per medici ed infermieri, per risolvere i casi più difficili e complicati in urgenza.

Compatto e maneggevole, consente di eseguire un esame Eco FAST, ma anche esami ultrasonografici più completi, con integrazione Color Doppler, il nuovo strumento è dotato di 3 sonde collegate in linea: convex, lineare e cardiaca.

Un ringraziamento va tributato al Dottore Vasta e al Dott. Di Martino che avevano richiesto, a suo tempo, l'acquisto di questo Ecografo.



Soddisfazione da parte del dott. Vito Sciacca Parrinello, Responsabile del Pronto Soccorso di Marsala, e di tutto il personale sanitario che oggi rende ancor più competitivo e performante il nostro intervento.