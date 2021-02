"Scrittori di Classe". Anche una scuola di Marsala premiata dall'astronauta Parmitano

18/02/2021 07:00:00

Ci sono anche gli alunni di una scuola di Marsala tra i premiati nel concorso "Scrittori di Classe" promosso da Conada in tutta Italia.

Tra le 12 classi premiate, c'è è anche una scuola di Marsala, che sarà premiata dall’astronauta Luca Parmitano: la 2B della Scuola Secondaria di primo grado “Don Sturzo”.

La premiazione avverrà oggi, giovedì 18 febbraio, in un evento in streaming a partire dalle 11.

3 milioni di alunni, 140.000 classi coinvolte, 40.000 racconti, 20 milioni di libri distribuiti gratuitamente, 30 milioni di euro in attrezzature didattiche e supporti multimediali consegnati gratuitamente alle scuole.Questi sono alcuni degli indicatori dell’impegno di Conad per le scuole italiane, un impegno costante che cresce nel tempo grazie al lavoro di Soci e Cooperative su tutto il territorio nazionale.

Ne parleranno: Francesco Pugliese, AD Conad, Luca Parmitano, Giorgio Saccoccia, Presidente ASI (Agenzia Spaziale Italiana), Paola Bortolon, Presidente ANISN.

I relatori saranno introdotti da Marianna Aprile.

Al termine saranno premiate le classi vincitrici della 7° edizione del progetto “Scrittori di Classe” che quest’anno aveva come tema lo Spazio.

Anche quest’anno Conad conferma il proprio impegno nei confronti della scuola attraverso due importanti iniziative: Scrittori di Classe, giunto alla settima edizione, con un tema affascinante come lo Spazio, e Insieme per la Scuola, che da dieci anni permette alle scuole iscritte al programma di ottenere in modo gratuito attrezzature informatiche e multimediali, oltre ad altri materiali utili alle attività didattiche.

Progetti che, sin dalla loro nascita, hanno l’obiettivo di diffondere valori fondamentali e quanto mai attuali quali il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti, l’importanza della crescita culturale, a casa come tra i banchi di scuola. Un impegno che in quest’anno così complesso non solo si è confermato, ma rafforzato attraverso una serie di azioni aggiuntive volte a sostenere scuole, insegnanti e studenti.