19/02/2021 11:41:00

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, Paolo Parrinello, ex ragioniere della Piaggio di Marsala. Era molto conosciuto in città per il suo carattere gioviale. È stato anche membro della Siae di Marsala.

Da qualche anno si era trasferito con la moglie a Modena per trascorrere più tempo con i suoi figli.

Ne danno il triste annuncio la moglie Rosanna, i figli Ignazio e Federica.