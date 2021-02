Marsala, certificato europeo di qualità per le seconde classi A e B della “De Gasperi”

24/02/2021 02:00:00

Certificato europeo di qualità eTwinning Quality label per il progetto lettura Book Tree. A ricevere il riconoscimento gli alunni delle classi seconda A e seconda B dell’Istituto Comprensivo “ A. De Gasperi” di Marsala, guidato dal Dirigente scolastico Leonardo Gulotta.

Le attività progettuali sono state coordinate dalla professoressa Rossana Sparta, docente di Lettere e referente eTwinning d’Istituto. Etwinning è la più grande community europea di gemellaggi elettronici tra scuole, parternariati a distanza che prevedono un’interazione all’interno di un’area virtuale detta “twin space”. Il progetto s’inserisce nelle iniziative legate alla metodologia d’insegnamento CLIL che consente il potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado, anche durante le attività curriculari di lingua italiana.



All’interno dell’Istituto sono stati attivati altri progetti eTwinning con partners di diverse scuole italiane ed europee: “Making new friends around Europe” e “No to racism”. Le attività sono coordinate dalla professoressa di lingua inglese Giuseppina Giacalone e dalle docenti di lingua francese Claudia Lombardo e Caterina Lucia Pipitone. I progetti eTwinning promuovono l’acquisizione di competenze digitali e di cittadinanza europea in un’ottica inclusiva ed interculturale.