Marsala, al Giardino d'Infanzia i genitori devono portare l'autocertificazione ... ogni giorno

25/02/2021 10:34:00

Ai tempi del Covid la burocrazia la fa da padrona. A volte anche troppo. Lo sanno bene i genitori dei bambini che frequentano l'asilo comunale "Baccelli" di Marsala, il Giardino d'Infanzia.

Le mamme hanno contattato la nostra redazione per una vicenda singolare. I genitori, infatti, sono costretti, ogni giorno, a presentare un'autocertificazione con lo stato di salute dei bambini. Uno scrupolo che sembra davvero eccessivo, dato che in tutte le scuole è un modulo che si presenta solo in caso di assenza prolungata del bambino, mica ogni giorno (ai genitori è chiesta la responsabilità di misurare la temperatura prima di uscire da casa ...).

"Da quando è iniziata la scuola ci costringono a portare ogni giorno questa dichiarazione - racconta un genitore a Tp24 -. Se considerate che che si sono un centinaio di bambini, ogni giorno ... stiamo disboscando una foresta".

Al di là dell'eccessiva burocrazia, basterebbe anche una semplice app o un registro elettronico per evitare questo spreco di carta. "E poi noi dovremmo insegnare ai nostri figli a riciclare la carta ..." commenta sarcastico un altro genitore. Il tutto va avanti da Settembre.

"Abbiamo fatto questa richiesta ai genitori all'inizio dell'anno - dichiara l'insegnante Ietti Milazzo, coordinatrice dell'asilo - e sappiamo che è pesante. E' per questo che stiamo valutando di eliminarla".

E non è l'unico dei problemi. Un altro genitore segnala che "nell'ultimo mese e mezzo in diverse occasioni ci hanno chiesto di prendere i bambini alle 14, anzichè al termine dell'orario prolungato, senza alcuna comunicazione informale. Non ci sembra corretto ...".

Come mai? A quanto pare - secondo fonti di Tp24, tra il personale c'è chi usufruisce di giorni di permesso, magari legati alla legge 104 , e l'istituzione Marsala Schola non è in grado di pianificare queste assenze e di ricorrere a dei supplenti, creando di volta in volta disagio negli utenti.