"Sport nei parchi". Il Comune di Trapani si candida al progetto

27/02/2021 07:00:00

Il Comune di Trapani partecipa all’avviso pubblico per il progetto “Sport nei parchi”.

Il Progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha come obiettivo la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza - per l’utilizzo di aree verdi comunali.

Due gli ambiti di partecipazione al bando.

LINEA DI INTERVENTO 1 - Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni.

L’area individuata è localizzata nella parte sud della Città, adiacente alla Via Erodoto. Una zona pianeggiante con un’estensione di quasi 2000 mq.

LINEA DI INTERVENTO 2 - Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”.

Per quest’ambito l’A.C. ha individuato un’area adiacente la Via Ten. Alberti, accanto alla Piscina Comunale.

In caso di utile collocazione in graduatoria il Comune di Trapani si impegna a cofinanziare € 10.000 la linea di intervento 1 e con 12.000 la linea di intervento 2.

“Oltre che incentivare la socializzazione – afferma l’Assessore Abbruscato - vogliamo allargare la platea dei beneficiari di pratiche sportive e fornire occasioni educative per comportamenti salutari. Ovviamente quando tutto ciò sarà possibile. Fondamentale sarà l’ausilio delle società sportive – continua l’Assessore - che si candideranno per la fattiva realizzazione del progetto che mira anche a recuperare aree di proprietà comunale non utilizzate. Raggiungeremo quindi un doppio scopo: incentivazione dello sport amatoriale e recupero di luoghi a rischio abbandono”.