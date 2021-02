Sicilia ancora "gialla", ma il contagio cresce nelle scuole 

27/02/2021 10:10:00

Sono 578 i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati ieri in Sicilia con 24.570 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,3%. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.096. Gli attualmente positivi sono 26.597. I guariti sono 986. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 908, ma salgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 132. Questa la distribuzione dell'incremento de positivi per provincia: Palermo 265 casi, Catania 123, Messina 66, Siracusa 40, Enna 20, Caltanissetta 17, Trapani 17, Agrigento 16, Ragusa 14.

Lo spettro del Coronavirus adesso spaventa anche le scuole della Sicilia, dove si teme la nascita di nuovi focolai che possano far crescere in modo sostanzioso i contagi.

Un segnale di allarme proprio nei giorni in cui la Regione Siciliana ha dato il via libera (da lunedì) ad un ulteriore incremento delle lezioni in presenza: dal 50 al 75% per le classi superiori. Per il governo regionale il prosieguo della didattica in presenza è strettamente legato alla situazione epidemiologica dell'Isola, al momento sotto controllo (la Sicilia resterà in zona gialla) ma che negli ultimi giorni sembra registrare un'inversione di tendenza: la curva dei contagi dopo settimane di discesa sembra aver frenato e si teme un'inizio della risalita.

Nel report ministeriale che valuta la settimana dal 15 al 21 febbraio l’Isola è classificata a rischio basso, con 2.868 nuovi casi, l’11 per cento in meno della settimana prima. I focolai sono stati 291 e 1.323 i casi non riconducibili a link epidemiologici noti. L’occupazione dei posti letto di Terapia intensiva è scesa al 16 per cento e al 21 per i reparti ordinari. Il tasso di positività sui tamponi molecolari è passato da 11,9 a 9,1 per cento e per 9 positivi su 10 è garantito il tracciamento dei contatti stretti.