Coronavirus, leggero aumento dei nuovi contagi (478) in Sicilia 

01/03/2021 19:05:00

Aumentano leggermente anche in Sicilia i nuovi contagi. Sono 478 i nuovi casi su 20.864 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi).

Il tasso di positività si assesta al 2,3%. Aumento dunque anche sull'Isola, ma la curva dei contagi si mantiene comunque abbastanza stabile rispetto alle altre regioni d'Italia. Sono 18 le vittime mentre i guariti sono 261.

Negli ospedali siciliani c'è un ricoverato in più in regime ordinario (726 in tutto) e uno in meno in terapia intensiva (132). Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 183 a Palermo, 122 a Catania, 58 a Messina, 48 a Siracusa, 26 a Ragusa, 17 a Caltanissetta, 15 a Trapani, 7 a Enna e 2 ad Agrigento. Ad oggi sono stati 153.036 i siciliani colpiti dal virus, 4.156 i morti e 122.699 i guariti. Gli attuali positivi sono 26.181, di cui 25.323 in isolamento domiciliare.