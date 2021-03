Finanza agevolata per le imprese. Cos'è e come funziona

03/03/2021 09:51:00

Oggi un’impresa ha a disposizione tre canali da cui reperire liquidità:

- risorse dell’impresa

- istituiti bancari

- finanza agevolata

La finanza agevolata è l’insieme dei fondi strutturali e non, messi a disposizione dall’Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Pertanto, nasce per sostenere l’innovazione e gli investimenti aziendali, per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, incrementando la competitività delle imprese esistenti e la nascita di nuove realtà imprenditoriali, mettendo a disposizione delle imprese strumenti finanziari per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, la realizzazione di nuovi investimenti o l’assunzione di nuovo personale.

In questo senso la finanza agevolata diventa parte integrante dell’economia aziendale, perché aiuta l’impresa a reperire risorse finanziarie a condizioni migliori. Inoltre, un’azienda può accedere a più bandi e anzi, pianificando per tempo, può ottenere più agevolazioni per ogni tipo d’investimento. Ad esempio, un’azienda che accede a finanziamenti per acquisto macchinari o impianti, può anche richiedere i contributi per nuove assunzioni o per ottenere delle certificazioni ambientali, utili per garantire lo svolgimento di certi tipi di attività.

Gli investimenti d'impresa coperti dalla finanza agevolata, comprendono in sintesi:

- Investimenti materiali: si intendono le spese per le macchine necessarie alla produzione del prodotto, le attrezzature e l’utensileria che servono per lo svolgimento dell’attività.

- Investimenti immateriali: si intendono le spese di impianto, costi di ricerca e sviluppo e pubblicità, brevetti e licenze.

- Contributo in conto capitale: o cosiddetto “a fondo perduto”. È calcolato in percentuale delle spese ammissibili. Non è prevista restituzione di capitale o pagamento di interessi.

- Contributo in conto esercizio (gestione): È un tipo di agevolazione concesso per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.)

- Credito agevolato: L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

- Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria.

- Concessione di garanzia: in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire.

Sappiamo quindi, che attraverso la finanza agevolata è possibile accedere ad una serie di agevolazioni molto vantaggiose, ma "come accedervi"? In questi casi è indispensabile rivolgersi ad uno studio di professionisti affinché possa individuare e recuperare le risorse finanziarie che permettono di realizzare nuovi progetti o investimenti, favorendo lo sviluppo della propria azienda. Lo Studio Culicchia supporta, infatti, le aziende ad utilizzare la finanza agevolata come strumento per accelerare la crescita e la competitività.

Ma vediamo nel dettaglio come lo Studio Culicchia opera a tal fine.

Grazie al loro servizio effettuano una ricerca personalizzata di tutti i contributi, finanziamenti, agevolazioni fiscali disponibili in ambito europeo, nazionale e regionale, in linea con le esigenze dell’azienda cliente. Dopo aver individuato il bando, supportano l’azienda nella strategia di pianificazione degli investimenti offrendo una consulenza personalizzata dove si occupano di:

- progettazione: scrittura del progetto da presentare, inclusa la raccolta della documentazione necessaria;

- presentazione della domanda: presentazione del progetto per conto dell’impresa;

- rendicontazione: la corretta presentazione della documentazione delle spese è propedeutica ad una più veloce erogazione dei fondi.

Per saperne di più o per individuare il bando adatto alla tua azienda scrivere a finanziamenti@studioculicchia.it o consultare il sito internet.