L'Itet di Marsala con i "Garibaldi's watchers" scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo

03/03/2021 07:00:00

“Cari Dirigenti, Cari Docenti, sono molto lieta di comunicarVi che il Parlamento Europeo ha approvato la vostra proposta, inoltrata a mezzo EUROPE DIRECT Trapani, di partecipare al programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo (EPAS)”. Questo l’inizio della nota con cui la Dott. Marta Ferrantelli ha comunicato questa ammissione che dà nuovi stimoli e nuove responsabilità. Così l'Itet "Garibaldi" di Marsala, con i "Garibaldi's Watchers" diventa scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo.



"Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo (European Parliament Ambassador School Programme EPAS)" è il programma che coinvolge le scuole di tutta Europa in un percorso annuale di formazione, che culminerà nella cerimonia di consegna e apposizione della targa di Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo. Il programma, lanciato con un progetto pilota nel 2015 dal Segretario Generale del Parlamento europeo, Klaus Welle e la DG Comunicazione del Parlamento Europeo, ha come scopo quello di avvicinare gli studenti all’Europa e al Parlamento europeo in particolare, farne conoscere il funzionamento, favorire le interazioni tra studenti e deputati europei nonché dare informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione tirocinio e lavoro offerte dall’Europa per i giovani. Attraverso la rete di scuole ambasciatrici sono anche favorite le relazioni con le scuole di altri paesi europei.



Come scuola ambasciatrice l'Itet partecipato al webinar organizzato da insieme-per.eu il 26 febbraio 2021, “Stavolta... ancora insieme-per costruire l’Europa”. L'evento, organizzato dal Parlamento europeo, è finalizzato a promuovere e rilanciare la community insieme-per.eu del Parlamento europeo. Insieme-per.eu è infatti una comunità paneuropea che promuove la partecipazione alla democrazia, anche attraverso la partecipazione politica, dando maggior risalto all'importanza del voto.

“Siamo molto felici che la nostra scuola e lo Europe Direct Trapani ci hanno dato, ancora una volta, la possibilità di conoscere ed entrare a contatto con le istituzioni europee, siamo onorati di assumere questo ruolo di ambasciatori e lo consideriamo un importante riconoscimento del lavoro fin’ora svolto per quanto riguarda la nostra attività di comunicazione e divulgazione sulle tematiche della Unione Europea.

Per il nostro team è nuova linfa cui attingere per la nostra attività di comunicazione e per la nostra scuola è un grande motivo d’orgoglio.

Buon lavoro a tutti noi!” affermano i Garibaldi’s watchers.