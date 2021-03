Mazara, minaccia i familiari con un coltello. Arrestato dai carabinieri

04/03/2021 10:54:00

Si scaglia violentemente contro i familiari, minacciando la madre, le sorelle e la compagna e punta un grosso coltello a quest'ultima perché ha allertato i carabinieri. Martedì è stato arrestato dai militari un uomo di 33 anni palermitano con precedenti di Polizia per il reato di minacce aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna che disperatamente chiedeva aiuto per una violenta aggressione in corso. L'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica inveiva con minacce gravi nei confronti della madre, le sorelle e la compagna.

Dopo i primi vani tentativi da parte degli uomini dell’Arma di riportare la calma, la situazione è degenerata quando l’aggressore estraendo un grosso coltello si dirigeva verso la compagna puntandole l’arma e dandole la colpa di aver allertato i Carabinieri.

Fortunatamente i militari sono riusciti a disarmarlo scongiurando il peggio. Il malvivente è stato arrestato e condotto presso il Comando compagnia per la compilazione degli atti di rito e ristretto presso le camere di sicurezza fino al giudizio direttissimo avvenuto nella giornata di ieri.

L’operato dei militari è stato convalidato dal GIP che ha disposto altresì il divieto di dimora nel comune di Mazara del Vallo al fine di tutelare l’incolumità dei suoi familiari ed evitare nuove violenze tra le mura domestiche.