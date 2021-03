Il boom di professori assenti in Sicilia dopo i vaccini. "Qualcuno se ne approfitta ..."

05/03/2021 16:03:00

Il vaccino AstraZeneca, si sa, ha dei piccoli effetti collaterali: provoca in molti casi febbre per alcune ore. E ciò sta causando un vero e proprio boom di assenze "da vaccino" in Sicilia, tra i prof che hanno fatto il vaccino. Lo rivelano oggi i giornali e la polemica è servita.

Molti docenti siciliani stanno manifestando i primi sintomi dopo aver ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca. Accade a Palermo, Catania, Messina e nell’Agrigentino. Stando al racconto di alcuni media locali sembra che la campagna vaccinale anti Covid, in alcune scuole della Sicilia, stia letteralmente svuotando le classi. A causa degli effetti collaterali legati appunto alla somministrazione delle dosi.

In merito a questo si è espresso, con un tweet, il virologo Roberto Burioni: “La frequenza di effetti collaterali lievissimi (dolore al sito di iniezione) dopo il vaccino AstraZeneca è del 37%. La febbre compare solo nel 14% dei casi. Non è che qualcuno ci sta marciando e per questo si diffonde il panico?”.