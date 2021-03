Covid, muore a Marsala il giornalista di Campobello Vito Licata. Aveva 68 anni

07/03/2021 18:01:00

Il Covid continua a fare vittime in provincia di Trapani. Oggi è morto all'ospedale di Marsala il giornalista Vito Licata. Aveva 68 anni. Aveva contratto il Covid appena due settimane fa, ma la malattia per lui è stata aggressiva, rapida e fatale.

Originario di Campobello di Mazara, Licata era stato anche vigile urbano. Ricoverato da pochi giorni, aveva contratto il virus con la moglie Dina e insieme sono stati seguiti prima a casa, poi al Covid Hospitl di Mazara e poi a Marsala, dato il peggioramento delle condizioni. Sono entrati in terapia intensiva. Ma mentre la signora Dina è riuscita a migliorare, per Aldo Licata non c'è stato nulla da fare.

Giornalista con la passione per lo sport, volontario dell'Avis, era direttore del sito www.campobellonews.it, seguito dal figlio Aldo. A lui va l'abbraccio della redazione di Tp24.