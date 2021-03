Vittorio Riolo, il cacciatore di luoghi abbandonati in Sicilia. I video

08/03/2021 06:00:00

Dall’aeroporto di Kinisia all’antica ferrovia abbandonata di Salaparuta, da Borgo Fazio ai Borghi "Livio Bassi" e "Binuara" e ai tanti altri borghi rurali abbandonati in giro per la Sicilia, lungo le sue nove province.

Sono questi alcuni dei luoghi che, dal 2016, Vittorio Riolo, un giovane palermitano, visita e riprende con la sua telecamera, pubblicando poi i video sul suo canale youtube Vicky Royll Luoghi Abbandonati, dove, oltre a far vedere i luoghi, ricostruisce la storia di questi posti, la loro nascita, e quali erano le attività che vi si svolgevano, come i borghi rurali, nati per dare la possibilità ai contadini di vivere in questi luoghi vicini ai campi dove lavoravano.

Tutto inizia nel 2016 quasi per scherzo. Vittoria visita una clinica abbandonata in Sicilia che si trova tra Monreale e Palermo. Da allora è nata in lui quella passione che lo ha portato a viaggiare e documentare 40 tra strutture e luoghi in Sicilia.

Vittorio, assieme all’associazione culturale "Ascosi Lasciti" stanno cercando di mostrare al pubblico questi luoghi abbandonati affinché vengano recuperati, come è stato già fatto con il Crest di Monreale.

A causa della pandemia l'attività di Vittorio ha avuto una battura d’arresto. L’ultimo suo viaggio e video è stato fatto ad ottobre del 2020, proprio all’aeroporto di kinisia, (potete vedere il video qui sotto), e di cui fino a poco tempo prima non sapeva nemmeno l’esistenza. Vittorio però assicura di tornare al più presto in giro per la Sicilia, alla scoperta di luoghi abbandonati. Qui a lato, invece, il video di Borgo Fazio.