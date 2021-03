Docente positivo al Covid. Scuola in quarantena a Paceco 

09/03/2021 19:04:00

Anche da noi cominciano ad essere sempre di più i segnali di una ripresa della forza del coronavirus. E così, mentre a Marsala ha chiuso per Covid uno dei bar più noti, a Paceco cinque classi sono in quarantena perché un docente è risultato positivo al Covid.

Giovedì mattina nella palestra della scuola Giovanni XXIII verrà fatto il tampone a tutti gli alunni, sia delle elementari che delle medie.

Da ieri cinque classi del plesso Eugenio Pacelli si trovano in quarantena fiduciaria, dopo che un docente è risultato positivo al Covid-19.

«Invitiamo tutti i genitori ad autorizzare il test per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado – sollecita l’assessore alla Pubblica istruzione, Francesco Valenti – per poter accertare l’attuale diffusione del virus nel nostro istituto comprensivo, anche alla luce degli ultimi sviluppi».

"Al momento hanno aderito alla campagna di screening soltanto trecento genitori – sottolinea il Sindaco, Giuseppe Scarcella – ed auspichiamo una partecipazione maggiore, se non totale, a beneficio della prevenzione per l’intera comunità di Paceco".

Va anche detto che lo screening di massa, ormai, è assodato che serve a ben poco, perché i tamponi rapidi sono utili quando si è in presenza di sintomi o di circolazione "pesante" del virus e non su larga scala come si sta facedo da mesi. il tampone con test rapido antigenico presenta limiti soprattutto di sensibilità che ne raccomandano l’impiego solo in situazioni di più significativa frequenza di infezione, come, ad esempio, in popolazioni ad alto rischio o in determinati contesti.