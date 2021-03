11/03/2021 08:30:00

Panino di Melanzane ripieno con cuore filante (LIGHT e SENZA GLUTINE) 220 kcal a porzione

Un'ottima idea per pranzo o cena per variare un po' e lasciare posto alla fantasia! Io amo le melanzane e sinceramente questa ricetta mi è piaciuta moltissimo

Facile da preparare!

Ingredienti per 3 panini:

-1 grande melanzana

-5 uova

-Fesa di tacchino 4 fette grandi

-Formaggio a pasta dura o molla 80gr (circa 30gr a panino). Io ho usato la scamorza, oppure potete usare le sottilette.

-Sale e pepe q.b

Procedimento:

Dopo aver lavato la melanzana, tagliatela a fette e arrostitele in una griglia o padella antiaderente. Nel frattempo, sbattete le uova con il sale e il pepe. Poi, in una teglia piccola ricoperta da carta forno, versate metà composto delle uova sbattute e infornate a 180° a forno preriscaldato per circa 10 minuti. Successivamente riponete le melanzane ripiene di formaggio e prosciutto nella teglia (deve esserci uno strato in basso e sopra di melanzana come se fosse un panino). Adesso potete versare l'altra parte delle uova sbattute sopra i finti panini e fare cuocere per altri 20 minuti. Una volta cotto, tagliare i bordi per farli staccare e servire.

N.B: come teglia potete usarne una piccolina in modo da non fare distendere troppo le uova in superficie. Io ho usato una carta alluminio ripiegata per rimpicciolire la teglia secondo la grandezza delle melanzane.

Ricetta di: Dott.ssa Federica Tarantino, dietista

Email: federica.dietista@gmail.com

Telegram: mangiasanoconfederica

Instagram: mangiasanoconfederica

Facebook: mangiasanoconfederica

Pinterest: mangiasanoconfederica