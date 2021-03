Il Liceo "Pascasino" di Marsala tra le 20 scuole italiane al "Dante Mode"

14/03/2021 12:00:00

Il Liceo Pascasino di Marsala sarà tra le venti scuole italiane a partecipare all'evento nazionale del PNSD “Dante Mode”.

Gli studenti Gabriele Parisi e Giorgia La Rocca del Liceo Linguistico parteciperanno alla competizione nazionale “Dante Mode”, evento organizzato e promosso dal Ministero dell’Istruzione in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, in diretta da Ravenna ma in collegamento con tutte le regioni italiane.

Il Dante Mode è un laboratorio didattico-innovativo, basato sull’approccio del Challenge Based Learning, dedicato agli studenti di 20 istituzioni scolastiche superiori di secondo grado, in rappresentanza di 20 città italiane con l’obiettivo di far emergere negli studenti partecipanti punti di vista, esposizioni comuni su alcune sfide contemporanee del nostro tempo (ambiente, lavoro, uguaglianza, diritti, cultura, ecc.), grazie all’analisi dei contenuti e degli stimoli offerti dall’opera di Dante, da utilizzare come filtri di indagine complessiva sul sapere umano, anche grazie all’importanza e alla potenza del suo linguaggio.

Il laboratorio Dante Mode si articolerà in 5 giornate, da sabato 20 a mercoledì 24 marzo e alternerà sessioni di formazione in modalità plenaria (su piattaforma Zoom) con sessioni intensive di team-working.

Gli studenti saranno coordinati dalla prof.ssa Valentina Menna.