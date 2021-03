Trapani, Alberto Peralta coordinatore provinciale del sindacato "Scuola Feder. A.T. A."

15/03/2021 09:00:00

Alberto Peralta è stato nominato coordinatore per la provincia di Trapani del sindacato Scuola Federata, incarico che ha ricoperto dal 2015 al 2017 in provincia di Rimini, dove il sindacato ha ottenuto ottimi risultati sui diritti del personale amministrativo, tecnico, e ausiliario della scuola. La Feder. A.T.A. - Federazione del personale ATA, primo e unico sindacato che si occupa del personale A.T.A.

"Il nostro obiettivo è quello di puntare a dar voce ad una categoria abbandonata da qualsiasi governo fin qui in carica - si legge in una nota -. Un sindacato che si affaccia sul territorio siciliano con prospettive di rilancio del lavoro svolto dal personale A.T.A. che svolge un lavoro primario nelle scuole ma non gratificato per come merita. La Federata nazionale nella persona del suo presidente Giuseppe Mancuso, augura buon lavoro al coordinatore Peralta in questa nuova realtà della scuola siciliana".