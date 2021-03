Edilizia scolastica, 111 milioni di euro per la Sicilia. Dodici a Trapani

16/03/2021 07:00:00

Sono dodici i milioni di euro che andranno alle scuole trapanesi. L’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha annunciato l'arrivo di centoundici milioni di euro per rendere più sicure e efficienti le scuole superiori siciliane. Il ministro Patrizio Bianchi ha firmato un decreto sull’edilizia scolastica che assegna alle Regioni e agli enti locali un miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole secondarie di secondo grado. Il provvedimento, si legge in una nota ministeriale, “attribuisce le risorse economiche direttamente alle Province, alle Città metropolitane e agli enti di decentramento territoriale per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione”.

In Sicilia arriveranno 111 milioni e 504mila euro. La grossa fetta di queto intervento sarà a Palermo e Catania: quasi 23milioni alle scuole superiori del capoluogo e 26 milioni per la città etnea. Dodici milioni andranno a Trapani, quasi 11milioni e 600mila euro potranno essere utilizzati nel Messinese e altrettanti nell’Agrigentino. Siracusa riceverà 8,5 milioni, Ragusa 7,7 milioni, Caltanissetta 6 milioni, Enna 4 milioni 800mila euro.

Lo stato di salute degli edifici siciliani, secondo i resoconti annuali di Legambiente e di Cittadinanzattiva, non è dei migliori. L'Isola figura al secondo posto, dopo la Campania, nella classifica dei crolli, soprattutto di intonaci e soffitti: ben nove in poco più di un anno, tra il 23 agosto 2019 e il 14 novembre 2020.

“Con questi investimenti – afferma il ministro Bianchi – abbiamo impresso una forte accelerazione. Stiamo lavorando per sbloccarne rapidamente altri. Cominciamo a lavorare affinché tutte le scuole di questo Paese siano luoghi di sicurezza, di sostenibilità, luoghi di accoglienza e di socialità”.