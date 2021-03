Marsala, è morta la giovane Liliana Ampola

18/03/2021 06:57:00

Una terribile malattia non ha lasciato scampo a Liliana Ampola. La giovane musicista marsalese era nata nel 1978 ed è deceduta, lasciando un vuoto incolmabile negli amici e in chi la conosceva e l'ha sostenuta fino all'ultimo.

"Liliana, lasci un vuoto immenso che per molti sarà incolmabile ...Grazie per ciò che sei stata e per quanto lasci in ogni persona che ha avuto modo di conoscerti ..." scrivono in queste ore gli amici.

Musicista, aveva frequentato il conservatorio Scontrino a Trapani. Suonava la viola e con delle amiche e colleghe aveva fondato il "Venus Quartet", un quartetto d'archi che si era esibito diverse volte nel territorio.