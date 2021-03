Recovery fund, le opere e le infrastrutture per la Sicilia sono sparite

20/03/2021 02:00:00

Solo qualche piccola opera ma non c'è altro previsto per la Sicilia nel Recovery Fund nonostante la ministra del Mezzogiorno Carfagna affermi che il 50 per cento degli investimenti, con l'84% rivolto alla manutenzione stradale, sono per il Sud.

Ecco cosa è previsto per la Sicilia: il consolidamento della mantellata della diga foranea e il rafforzamento del porto di Catania, il progetto per la ferrovia veloce Palermo-Catania, e non Palermo-Messina-Catania, come era previsto ed ancora il potenziamento delle stazioni di Palermo Notarbartolo, Marsala e Acireale, l'investimento sul nodo ferroviario di Catania, appunto sul tram del capoluogo, sulla Palermo-Agrigento (con prosecuzione fino a Porto Empedocle). E ancora: il collegamento veloce dell'aeroporto di Trapani Birgi e del porto di Augusta, l'aggiornamento tecnologico della ferrovia Caltagirone-Gela e infine l'elettrificazione della linea Palermo-Trapani. La spesa per la Sicilia di 27 miliardi non è stata confermata.

Del Ponte sullo Stretto non c'è nulla, non ci sono investimenti per il turismo in Sicilia, scomparsa letteralmente dall'ultima bozza. Un documento, seppur in bozza, che sposta al nord il grosso degli investimenti infrastrutturali,- dice il segretario del Pd, Anthony Barbagallo - mentre per l'Isola non si parla di alta velocità per i treni, niente piattaforme cargo per favorire l'export dei prodotti agroalimentari, nessun sostegno mirato per favorire l'impresa al Sud".