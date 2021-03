Automobilismo, esordio stagionale per Matteo Adragna e la sua 911

20/03/2021 19:00:00

Con la ventinovesima Salita del Costo inizia la nuova stagione agonistica per Matteo Adragna. Il pilota della scuderia RO racing sarà al via della gara veneta che si disputa oggi e domenica 21 marzo in Veneto con la sua abituale Porsche 911.

Prima uscita stagionale per Matteo Adragna. Il pilota della scuderia RO racing ha scelto la Salita del Costo per esordire nella stagione 2021. Il driver della provincia di Palermo torna alle competizioni, nella gara veneta, dopo la pausa invernale.

La manifestazione, che si disputa a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza, oggi e domenica 21 marzo, è organizzata dal Rally Club Isola Vicentina ed è valida per il Trofeo italiano velocità della montagna. Continua a leggere qui