I contagi a Marsala, la situazione nelle scuole, e qualche informazione esatta ...

21/03/2021 08:06:00

Marsala da qualche giorno è entrata nella solita fase "isterica" del rapporto con il Covid. Dal liberi tutti di una settimana fa, quando i contagi erano scesi di molto in pochi giorni, si è passati alla richiesta di chiusure totali, dato che la variante inglese è ormai dominante anche nella nostra città e il contagio si diffonde più rapidamente e anche nelle scuole.

Va anche detto che al "Paolo Borsellino", ospedale Covid, ci sono solo un pugno di ricoverati (solo uno in terapia intensiva) e che la terza ondata, comunque, nel resto d'Italia è già arrivata al picco e sta cominciando la discesa.

L'ultimo bollettino vede a Marsala 147 contagi. Una crescita molto rapida, perchè il giorno prima erano 120, i positivi. Ci sono diversi focolai e molte scuole sotto osservazione, come per esempio la scuola Sirtori, dove è stata sospesa l'attività didattica in presenza a causa di diversi contagi tra bambini, familiari e docenti. Tamponi per tutti, e da lunedì si torna in classe.

In giro si fa confusione sulla zona rossa. Il governo Draghi e la Regione Siciliana prevedono la zona rossa per le città con 250 casi ogni 100.00 abitanti e quindi, secondo qualcuno, Marsala, avendo 80.000 abitanti, già a 200 casi sarebbe "rossa". Non è così. E' un'informazione sbagliata. Spieghiamo meglio:la soglia di 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti significa la somma dei nuovi contagi degli ultimi 7 giorni, rapportata ai 100 mila abitanti. E non, dunque, l'incremento complessivo dei contagiati. Né dipende dal numero di attuali positivi totali, che sarebbe ovviamente enormemente più alto. Quindi Marsala per diventare zona rossa dovrebbe avere in una settimana non 200 positivi, ma 200 positivi in più.

In città continua, lenta, la campagna di vaccinazione all'ospedale "Borsellino". Il Sindaco e l'Asp si erano impegnati a mettere a disposizione il campus biomedico che sorge accanto l'edificio, ma ancora non è pronto. Molti sono convinti che farà la stessa fine del padiglione, sempre accanto all'ospedale (doveva essere pronto a Maggio, e ancora non si vede nulla, e non si sa quasi nulla ...).