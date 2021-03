 Bei posti, successo di pubblico, ma poco altro. Makàri divide. Le impressioni sulla fiction girata nel trapanese

21/03/2021 06:00:00

“Bei posti. Ma tutto qui?”. E’ in sintesi l’impressione che si ha dopo le prime puntate della serie Tv “Màkari”, in onda su Rai Uno, e interamente girata in provincia di Trapani.

A parte le incantevoli location, la canzone di Ignazio Boschetto e il Volo, l’orgoglio per la presenza di molti volti della provincia di Trapani, la fiction Rai sembra avere poco per aspirare ad essere l’erede di Montalbano. Peccato, verrebbe da dire, perchè i romanzi di Gaetano Savatteri, da cui sono tratte le storie di “Makari”, magari meritavano di più.



Eppure le prime due puntate sono state un successo in termini di ascolti, tra i 6 e i 7 milioni di spettatori a puntata. Makari divide, e piaccia o no, in tv contano i numeri, gli ascolti. E allora sono soddisfatti alla Palomar, la casa di produzione della fiction.