Marsala, scrive una mamma di una bambina in quarantena della 5A del "Livatino" 

23/03/2021 09:18:00

Carissimi lettori di tp24, sono la mamma di una bambina che frequenta la classe 5A del plesso Livatino, che insieme a sua figlia ed altri 11 bambini ed altri 11 genitori stiamo affrontando una quarantena.

Purtroppo, abbassando la guardia, per colpa di qualche sprovveduto, si è arrivati a questo, ad avere 3 classi del complesso Livatino-Pestalozzi in quarantena e ad un focolaio inaspettato, la mia non vuole essere una lettera di polemiche, "se ne parla già da troppo tempo", ma soltanto un plauso a questi grandi guerrieri, alla loro famiglie e alle insegnanti, per il lavoro che stiamo facendo, e anche all'Usca, che ha provveduto tempestivamente a contattattarci, a farci sentire meno soli, e ad organizzare uno screening di massa per le nostra scuola.

Non è facile tenere dei bambini così piccoli isolati a casa, ricominciare la didattica a distanza, dopo 6 mesi di anno scolastico andato benissimo in presenza. Con la speranza che questo incubo finisca presto, un in bocca al lupo a tutti i bambini e le rispettive famiglie, dalla 5A Livatino, Marsala.