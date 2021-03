Festival Mente Locale: il "Pascasino" di Marsala in finale con il corto "AdOvest"

25/03/2021 16:56:00

"AdOvest", il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo "Pascasino" di Marsala è in finale al Festival Mente Locale.

Il cortometraggio "Ad Ovest" è stato selezionato su oltre 140 opere partecipanti all'importante rassegna dedicata alle scuole italiane che raccontano il loro territorio.

Tutti i traileri dei corti finalisti sono pubblicati sul sito www.festivalmentelocale.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/festivalmentelocale.

I 14 film in concorso invece sono a questo link: https://www.festivalmentelocale.it/concorso-mly-2021/

L’obiettivo del concorso è ​selezionare e presentare il meglio della produzione audiovisiva realizzata in Italia in ambito scolastico​, avente a tema il racconto del territorio, con il ​coinvolgimento di una giuria professionale e di una giuria ‘Young’ composta da ra​gazzi appartenenti agli istituti secondari di primo e secondo grado.

"Per noi è già un grande successo essere arrivati alla selezione finale di questa prestigiosa rassegna - commenta la dirigente scolastica - con un cortometraggio, AdOvest, che ha visto impegnati i nostri studenti in un racconto del territorio originale, non ipocrita e che è alla fine una grande atto d'amore per Marsala ed è un modo originale per confrontarsi con temi importanti".

" AdOvest. Andare o restare?", è diretto Francesco Dinolfo e Alessio Piazza e scritto da Giacomo Di Girolamo.