Coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 27 marzo. Contagi stabili, aumentano i ricoverati

27/03/2021 17:37:00

Stabile il trend dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 27 marzo fa registrare 890 nuovi casi positivi.

Il tasso di positività (cioè i tamponi positivi sul totale dei test effettuati) è al 3,1%.

Si sono registrati 23 decessi, mentre sono 858 i guariti in un giorno. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+6) e in regime ordinario (+14). Diminuiscono lievemente le persone in isolamento domiciliare (-11).

La suddivisione territoriale dei nuovi casi vede la provincia di Palermo sempre prima con 286 nuovi contagi, Catania 121, Messina 83, Siracusa 98, Trapani 20, Ragusa 109, Caltanissetta 78, Agrigento 70 ed Enna 25.