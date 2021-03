Scuole. Lavori a Salemi. Finanziamenti a Partanna

27/03/2021 13:15:00

Due nuovi interventi disposti dal Comune di Salemi nel plesso scolastico di via Leonardo da Vinci. I lavori commissionati dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, puntano ad aumentare la sicurezza e il decoro degli spazi esterni della scuola.



Con un primo intervento da trentamila euro, già eseguito dalla ditta 'Ferrante Leonardo', è stata installata una nuova recinzione in ferro lungo le mura perimetrali dell'istituto. Sono in corso, invece, i lavori di potatura degli alberi, pulizia e sistemazione degli spazi esterni dell'edificio ad opera della ditta 'Lombardo Antonio'. Il valore complessivo di quest'ultimo intervento, che prevede anche la posa di uno strato di asfalto negli spazi esterni della scuola, è di oltre 46mila euro. Entrambi gli interventi nel plesso scolastico di via Leonardo da Vinci sono stati possibili grazie a finanziamenti regionali reperiti dall'amministrazione comunale.

"La sicurezza e il decoro delle scuole sono sempre stati un dogma per la nostra Amministrazione - afferma Venuti -. Nei primi cinque anni abbiamo avviato interventi profondi di ristrutturazione e messa a norma degli istituti della città e adesso continuiamo a investire sulla scuola, sfruttando ogni possibilità di finanziamento".

Finanziamenti per le scuole di Partanna

Ancora finanziamenti per le scuole di Partanna. Oltre ai recenti 8 milioni di euro, è adesso in fase di aggiudicazione la gara d’appalto per l’avvio dei lavori di miglioramento e/o adeguamento impiantistico alla normativa vigente, e alle normative antisismiche, della scuola elementare di Via Messina n.4, di proprietà comunale, per la quale sono stati elargiti altri fondi. Il responsabile unico procedimento è il geometra Angelo Secchia. Il finanziamento, il cui importo complessivo è di € 1.403.002,52, è dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale. I lavori hanno l’obiettivo di valorizzare e modernizzare l’edificio scolastico, elevandone le qualità ambientali e migliorandone le condizioni di sicurezza, di igiene e di utilizzazione, necessarie per un adeguato svolgimento delle attività didattiche e ricreative, attraverso una serie di opere finalizzate in particolare all’abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento della qualità dell’involucro attraverso opere di coibentazione e all’adeguamento degli impianti idrico, sanitario, elettrico, antincendio e di riscaldamento, alla normativa vigente. In sintesi si tratta di una riqualificazione antisismica, energetica ed impiantistica generale. “Da tempo il nostro Comune - ha evidenziato il sindaco Nicolò Catania - si spende per l’adeguamento strutturale delle scuole, convinti che sia necessario intervenire sia sul fronte dell’informazione che su quello della sicurezza in materia di edilizia scolastica; atti fondamentali per la diffusione della cultura antisismica che non potrà che favorire l’approfondimento di un tema che riguarda noi tutti da vicino”.

Mobilità virtuale Erasmus alla Nosengo progetto “AstroStem is cool!”

Nell’ambito del progetto Erasmus plus azione KA2 “Astrostem is cool!”, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino sono stati impegnati dal 22 al 26 marzo 2021, nella mobilità virtuale in Turchia, presso la scuola Ozel Izmir Oguzhan Ozkaya Ortaokulu.

Le scuole dei partner Turchia, Slovacchia, Bulgaria, Polonia e Italia hanno partecipato con una rappresentanza di 6 alunni e 4 docenti di discipline scientifiche e di lingua Inglese. Il programma ha previsto la presentazione delle scuole e dei territori, con video realizzati dagli alunni. I docenti hanno condiviso le proprie migliori pratiche nei corsi di scienze, matematica e TIC.

Numerose ed entusiasmanti le esperienze a cui ha partecipato il gruppo in mobilità: una visita virtuale dello Space Camp di Izmir, un’avventura spaziale tridimensionale su Saturno, una visita della città antica di Ephesis, un workshop sulle stampanti 3D, un’avventura sul pianeta Marte con il Simulatore Hurricane 360 ​​VR, l’osservazione dei crateri della luna su cui sono atterrati i moduli Apollo, degli anelli di Giove, degli anelli di Saturno e anche delle stelle doppie.

Gli alunni e i docenti sono stati invitati a prenotare un viaggio su Marte attraverso il sito della Nasa e hanno condiviso i propri biglietti sulla bacheca virtuale Padlet. Ci sono stati anche momenti di lettura del libro online Mars Rover: How a Self-Portrait Captured the Power of Curiosity (Captured Science History) din Danielle Smith-Llera. I partecipanti hanno altresì condiviso momenti ludici attraverso attività in gruppi con le breakrooms di Zoom, instaurando rapporti di amicizia con gli studenti della scuola turca.