Sicilia, scuola e Covid: muore docente nell'agrigentino

13/04/2021 14:54:00

Una nuova vittima di Covid nel mondo della scuola in Sicilia. E' l'insegnante Giuseppina Pinelli.

E' deceduta all’ospedale di Sciacca dove si trovava ricoverata da alcuni giorni perché colpita dal contagio del coronavirus. Era una riberese, sposata a Calamonaci dove risiedeva con il marito e due figli.

Nonostante le pronte cure dei medici del reparto covid, Pinelli non ce l’ha fatta a superare le difficoltà respiratorie.

“Esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime del Covid nell’Agrigentino. Purtroppo sono sempre di più le persone, anziani e non, che stanno perdendo la vita anche nella nostra provincia. E’ con profondo dolore che ho appreso la notizia della tragica morte a 53 anni della professoressa Giuseppina Pinelli di Calamonaci, molto conosciuta e apprezzata nel circondario perché negli anni, come insegnante, ha prestato servizio in diverse scuole di Ribera e Sciacca lasciando in tutti un bel ricordo. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

Un’altra vittima pure a Cianciana. Si tratta di Concetta Viola di 78 anni, pensionata, deceduta pure all’ospedale di Sciacca. Ne ha dato notizia sulla sua pagina face book il sindaco di Cianciana Francesco Martorana. La donna era affetta da covid.