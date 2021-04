Castellammare, è morto Nino Varvara: fu politico e sindacalista

14/04/2021 08:50:00

E' morto a Castellammare del Golfo Nino Varvara, ex politico e sindacalista. Un passato da segretario provinciale del Pci, ruolo che ha ricoperto per oltre 10 anni. E' stato per molti anni anche sindacalista della Confederazione Italiana Agricoltori. I funerali si terranno oggi, alle 10, presso la chiesa di San Paolo a Castellammare.

Così lo ricorda il circolo del Pd di Castellammare: “Con la morte di Nino Varvara scompare un altro pezzo di storia della politica Castellammarese. Nino Varvara è stato senza dubbio uno degli uomini politici più rappresentativi della politica e del sindacato a livello provinciale. Fece sue, e le portò avanti senza risparmiarsi, le politiche di un partito moderno e del nuovo corso della politica inaugurata da Berlinguer e Moro. Di Nino si ricorda la grande lealtà e correttezza umana e politica. È stato uomo politico appassionato, corretto e leale, come lo ricordano i più autorevoli esponenti politici in tutta la provincia. Il circolo di Castellammare del PD, nel ricordare la figura di Nino, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia”.