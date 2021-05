Li Volsi finalista a "Corti sul mare"

02/05/2021 22:10:00

Il mediometraggio (film breve) " Il professore e la ballerina" del regista Michele Li Volsi, tra i 18 finalisti del festival internazionale Corti sul mare , isola di Ponza, in programma dal 26 al 29 giugno.

Il corto è stato girato nel Trapanese e affronta la tematica della violenza sulle donne. Il film racconta la storia del professore Sandro Lo Presti che rimasto vedovo, non potendo vivere senza la sua amata moglie decide di togliersi la vita, gettandosi in mare. A farlo desistere dal suo proposito Karin una ballerina russa in tournée in Sicilia.

L' opera di Li Volsi, originario di Palermo ma residente da anni a Trapani, è stata patrocinata dai Comuni di Erice e Marsala. In finale anche l' altro corto di Michele Li Volsi God' s Forgiveness incentrato su bullismo e povertà. A rivelare i film finalisti del Festival Corti sul mare il direttore artistico Ovidio Martucci.