Scuola. L'Itet di Marsala contro la violenza sulle donne. Il Liceo “Cipolla” alle olimpiadi di Scienze

09/05/2021 16:15:00

Dopo il "Protocollo d'intesa" del 29.03.21, stipulato tra USR SICILIA - Ambito Territoriale di Trapani e la Procura della Repubblica di Marsala, si è svolto da remoto, nella giornata del 5 maggio 2021, l’incontro tra i diversi attori che cureranno l’esecuzione del "Protocollo d'intesa Sportello Antiviolenza”.

Erano presenti, oltre ai docenti e alle docenti referenti, ai rispettivi Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche aderenti al protocollo, la dott. Tiziana Catenazzo , Dirigente dell'Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, il Dott. Calogero Roberto Piscitello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala, il Referente per lo “Sportello Antiviolenza, M.C. Giacomo Davide Bertolino, Addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, la Prof.ssa Caterina Martinez, Operatrice dello Sportello Antiviolenza, la Dott.ssa Francesca Parrinello, Presidente Centro Antiviolenza La Casa di Venere e la Dott.ssa Anna Maria Bonafede, Presidente Centro Antiviolenza Metamorfosi. Erano presenti all’incontro, per l’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “G.Garibaldi” di Marsala, la Dirigente Loana Giacalone e la docente referente Linda Licari.

“Si è trattato di un’ottima occasione per imbastire un tessuto di collaborazioni virtuose con il territorio, gli Istituti scolastici della Provincia di Trapani, la Procura della Repubblica di Marsala, le Associazioni presenti, afferma la Dirigente dell’Istituto Tecnico.

La violenza sulle donne si combatte con azioni sinergiche che coinvolgono l’intera comunità mediante campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione nelle agenzie formative. Ed è proprio la scuola, vero e proprio incubatore di cambiamento, uno dei luoghi privilegiati dal quale possono partire riflessioni importanti. La violenza contro le donne, in qualsiasi forma, non è un fenomeno episodico, ma purtroppo strutturale e va da sé che debba essere trattato e affrontato con una particolare cura ed attenzione, partendo dai più giovani, imbastendo percorsi formativi che, a partire dalla scuola, educhino le nuove generazioni, lungo tutte le fasi del percorso educativo, abbracciando anche alla dimensione affettiva, per una nuova e rinnovata educazione sentimentale.

Il nostro Istituto con questo scopo ha avviato un percorso importante in tale direzione, su iniziativa della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, con la partecipazione al progetto sulla cultura del consenso proposto da Amnesty International, Mindfulness e Interessere, “Io lo chiedo” , che ha coinvolto scuole di tutta Italia, con la partecipazione di relatori competenti che lavorano nella ricerca e nello studio dei

diritti e della parità di genere da diversi anni, non soltanto dal punto di vista legislativo ma anche comportamentale, per una migliore conoscenza e gestione delle emozioni”.

Le docenti che partecipano al progetto, le Prof.sse Giovanna Cennamo, Teresa Titone, Nicoletta Reina, Linda Licari, hanno coinvolto alcuni studenti per una prima formazione che successivamente coinvolgerà a cascata anche altri studenti dell’istituto, così come anche altri docenti, fino ad arrivare alle famiglie, per una contaminazione culturale necessaria affinché si possano demolire gli stereotipi di genere e fare davvero sistema.

Tutte le attività sviluppate saranno documentate e riunite in una pubblicazione online, che sarà proposta da Amnesty International insieme alle firme dell'appello per la modifica dell' articolo 609bis del codice penale (maggio 2021).

Il Liceo Scientifico di Castelvetrano alle olimpiadi delle Scienze Naturali

Il Liceo Scientifico di Castelvetrano vanta un altro successo relativo alla sfera scientifica. Anche per l’anno scolastico 2020/21, l’ANISN ha organizzato la diciannovesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali, rivolta agli studenti delle scuole superiori, a cui hanno partecipato alcuni studenti del Liceo Castelvetranese.

Sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti nella gara regionale, è stata ammessa alla gara nazionale, che si svolgerà sabato 8 maggio, la studentessa Eleonora Pernice, preparata dalla prof.ssa Anna Sammartano. La ragazza, frequentante la classe IV I del Liceo Scientifico, indirizzo ordinario, ha brillantemente superato la selezione regionale per la categoria triennio sezione Biologia, classificandosi al primo posto ex-equo.

Il dirigente scolastico, Dott.ssa Gaetana Barresi è fiera di questo successo, perché la studentessa non rappresenterà solo il Liceo Scientifico, ma anche la città di Castelvetrano, troppo spesso menzionata per eventi non sempre fausti.

Intanto l’IISS “Cipolla-Pantaleo-Gentile” è stato selezionato per rappresentare la regione al seminario nazionale sull’antisemitismo, “Passaggio di testimone”, a seguito del Bando di concorso emanato dal MIUR ,che prevedeva che l’USR selezionasse due docenti in tutta la Sicilia

Il Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti finalizzati a tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah, organizza il secondo seminario di formazione che si svolgerà fra i mesi di maggio e giugno 2021.

Il seminario è articolato in quattro incontri in modalità telematica all’interno dei quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare sul tema. Ciascun incontro verterà sulla storia di lunga durata dell’antisemitismo, con l’intento di fornire una formazione adeguata per i docenti sui temi della Shoah e delle discriminazioni razziali.

Il polo liceale verrà rappresentato dalla prof.ssa Antonina Denaro, che da diversi anni si interessa della tematica, partecipando ad eventi di carattere internazionale e sviluppando percorsi didattici sulle questioni antisemite, anche in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi Ebraici.