Marsala, gli studenti dello Scientifico colorano la loro scuola

01/06/2021 07:33:00

I colori rendono una scuola di sicuro più accogliente. E se a colorarla sono gli stessi studenti (coordinati dall’insegnante di Disegno e Storia dell’Arte), di sicuro si rinforza il legame tra costoro e il luogo in cui si formano sul piano didattico, sociale e umano. Crescendo nella consapevolezza che il mondo è più bello se è a colori.

La “convivenza” di colori diversi abitua, infatti, anche a pensare che il mondo presenta diverse “varietà” umane. Ed è questa la sua più grande ricchezza. E’ importante abituarsi a pensare che le differenze esteriori non sono indicative di qualcosa in più o in meno. Non sappiamo se tutti i ragazzi che nei giorni scorsi hanno colorato alcune delle parti esterne del Liceo scientifico “Ruggieri” di Marsala hanno riflettuto anche su questi aspetti, ma in ogni caso hanno imparato ad amare anche il luogo fisico che frequentano per

imparare e cresce. Anche e soprattutto sul piano umano.