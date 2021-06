Il ritorno di Razza, De Luca all'attacco: "Liberiamo la Sicilia da Musumeci" 

03/06/2021 10:55:00

"Un motivo in più per organizzare il nostro movimento di liberazione della Sicilia e avviare la nostra marcia non per conquistare Palazzo d’Orleans ma per fare fuori in un colpo solo questa classe politica”.

E’ il momento del “tutti fuori“ per il sindaco di Messina Cateno De Luca che ieri sera ha dato con queste parole il bentornato all’assessore Ruggero Razza. “Non vedo l’ora di riprendere le scintille pure con te”, ha detto il sindaco che ha da tempo ormai ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Regione “mi mancavano le tue minacce e le congiure per tapparmi la bocca che ora potrai continuare ora a fare ufficialmente”.

Un ritorno contestato da più parti quello dell’assessore alla Sanità Ruggero Razza.