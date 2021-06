Coronavirus, picco di contagi in Gran Bretagna. Stesso scenario in Italia a Settembre? 

09/06/2021 15:54:00

La Gran Bretagna, che è il Paese che prima e più di tutti, grazie al vaccino AstraZeneca, ha portato avanti la campagna massiccia contro il coronavirus, sta conoscendo un inaspettato diffondersi, nuovamente, dell'epidemia. Che succede?

Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma ha affermato che "quello che sta accadendo nel Regno Unito dove si sta registrando un aumento dei casi da Covid-19 è dovuto a situazioni particolari, come la forte circolazione della variante indiana che ha colpito per la stragrande maggioranza soggetti che non avevano completato il ciclo vaccinale. Ricordo infatti che la strategia del Regno Unito è stata quella di vaccinare il maggior numero di persone con una sola dose di vaccini anti-Covid. In Italia abbiamo fatto una scelta diversa e la circolazione della varianti è al momento limitata. Per ora siamo al sicuro e se continuiamo a immunizzare lo saremo anche a settembre".

A settembre possibile nuovo picco come in Gb. Per Figliuolo una situazione più favorevole rispetto a quella di Arcuri» «Questa ipotesi c'è». Così all'Adnkronos il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, sul rischio a settembre di un nuovo picco di contagi come sta avvenendo in Gran Bretagna. «Dal punto di vista generale — spiega — quello che si vede nel Regno Unito è la presenza della variante indiana, che potremmo avere anche noi». Figliuolo — ha aggiunto — «di sicuro ha avuto una situazione più favorevole rispetto ad Arcuri, che ha gestito un momento in cui non c'erano vaccini e quindi molto più complesso. Bisogna valutare il contesto».