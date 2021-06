Scuola, in Sicilia 51mila alunni in meno in 5 anni

09/06/2021 20:00:00

L’Usr Sicilia ha elaborato un documento riguardo ai cambiamenti della popolazione scolastica negli ultimi 5 anni scolastici, dunque dal 2016 ad oggi. Sono stati presi in considerazione i dati di Organico di Fatto degli ultimi cinque anni scolastici, dal 2016/2017 al 2020/2021, unitamente ai dati dell’a.s. 2021/2022 sulla base di quanto definito in Organico di Diritto.

Le elaborazioni, scrive l’Ufficio Scolastico, prendono in considerazione l’andamento della popolazione scolastica, del rapporto Alunni/Classi e del rapporto Alunni/Posti negli ultimi 5 anni, e per il 2021/2022, sia per il totale regionale che per singola provincia.

Il documento è suddiviso in tre capitoli: Andamento Alunni, Andamento Rapporto Alunni/Classi, Andamento Rapporto Alunni/Posti.

In prima analisi, nel quinquennio dal 2016 al 2020 l’intera popolazione residente in Sicilia è passata da 5.074.261 a 4.875.290, con un decremento pari a -198.971 corrispondente al -3,92% di residenti in meno rispetto al 2016.

Ciò per effetto sia del fisiologico calo demografico in Sicilia sia del continuo fenomeno di emigrazione verso il centro-nord dell’Italia e verso l’estero per motivi di studio e/o lavorativi. La “fuga” dall’isola colpisce tutte le province. Una tendenza che negli ultimi 10 anni è andata progressivamente aumentando, con valori negativi sempre più consistenti a partire dal 2015.



Tale trend regionale ha di conseguenza inciso anche sulla popolazione scolastica che infatti, nel corso degli ultimi 5 anni, è diminuita di oltre 51.000 alunni (-6,8% rispetto all’a.s. 2016/2017). Considerando anche gli alunni dell’a.s. 2021/2022, la diminuzione della popolazione è di oltre 65.000 alunni (-8,7% rispetto all’a.s. 2016/2017).

Il decremento, tuttavia, non ha causato una proporzionale diminuzione del numero delle classi, determinando invece un miglioramento nel rapporto alunni/classi, passato da una media di 20,56 ad una di 19,59 alunni per classe (pari a -4,72% rispetto all’a.s. 2016/2017).

Nel periodo di riferimento, inoltre, si è assistito a una diminuzione del rapporto alunni/posti, passato dal 12,54 dell’anno scolastico 2016/2017 all’11,78 dell’a.s. 2020/2021, con la conseguenza che il calo della popolazione scolastica non ha determinato neanche un proporzionale decremento dei posti in organico.