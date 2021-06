Tutta la scuola balla "Jerusalema". Il video di fine anno dell'Istituto "Sturzo-Asta" di Marsala 

09/06/2021 11:24:00

A marzo dello scorso anno iniziava il gravoso periodo di quarantena legato alla diffusione del Covid-19. Malgrado le difficoltà, molti nel mondo hanno ritrovato abitudini e gesti di fratellanza quasi dimenticati.

Nell'Istituto “Sturzo-Asta” di Marsala dirigente, docenti, personale e soprattutto alunni hanno aperto i cuori e le menti, dando libero spazio alle emozioni e alla creatività. "L’inventiva ci ha portato lontano, così sono nate tante iniziative, anche a suon di musica e a passo di danza", dichiara la dirigente Anna Maria Alagna.

Una di queste è la nostra rivisitazione del brano Jerusalema, reso popolare da una compagnia di danza dell’Angola, che ha regalato a persone di tutto il mondo un senso di comunità quanto mai necessario durante l’isolamento. I "Jerulasema Dance Challenge", sfide di balletti sulle note del brano Jerusalema, girati nei luoghi più disparati del mondo, da milioni di persone di ogni età, sesso e cultura, hanno portato sul web e sui canali social un clima di speranza e di comunità globale.

"La nostra scuola è da sempre legata a questi valori, pertanto abbiamo deciso di far vivere questa esperienza ai nostri ragazzi e all'intero Istituto. L'impresa che ci eravamo prefissi era ardua: non era semplice coinvolgere tanti attori in un ballo di breve durata e coordinare tutti nel contesto pandemico. Ognuno per il proprio ruolo ha dato il suo contributo" aggiunge la dirigente.

I docenti organizzatori hanno lavorato a suon di musica durante le ore disponibili, e ripresa dopo ripresa, hanno girato tanti filmati in diverse location dell'Istituto. Gli alunni sono stati guidati magistralmente dalla professoressa Grazia Maggio, che ha coordinato i ragazzi nel ballo; il vicepreside, professore Giovanni Angileri, ha selezionato le location e infine il professore Biagio Alagna ha eseguito le riprese -con mezzi non professionali, quali smartphone e mini-drone- per poi concentrarle nei quattro minuti del brano.

"Un ringraziamento va a tutta la famiglia dell’I.C. Sturzo-Asta, anche a chi, pur non essendo esperto in balli di gruppo, si è cimentato in questa iniziativa dando il suo contributo, e a tutto il personale scolastico per la disponibilità".

Il video rappresenta, oltre i valori sopra descritti, la chiusura di un anno difficile, fatto di lezioni con mascherine e senza contatti, a volte interrotti da qualche caso di contagio (fortunatamente isolato e non grave), con classi costrette alla quarantena e a seguire le lezioni a distanza. Abbiamo fatto di tutto per rendere questo anno scolastico il meno anonimo possibile e donare ai ragazzi quel senso di normalità e appartenenza che diversamente avrebbe segnato per sempre i loro anni futuri.

Con questo messaggio di speranza auguro a tutti gli alunni, alle loro famiglie, ai docenti e ai collaboratori buone vacanze, sperando che il prossimo anno ritorneremo ad abbracciarci.