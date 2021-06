09/06/2021 09:01:00

Azienda leader in provincia di Trapani nel settore dell’abbigliamento, cerca addetto/a alle vendite e al magazzino, tra i 20 e i 40 anni anche senza esperienza nel settore moda.

Per inoltrare la propria candidatura e fissare un colloquio, potete inviare il vostro curriculum o una semplice richiesta con i propri riferimenti a ricerca.personale@tp24.it

Verrete ricontattati quanto prima per fissare un colloquio.