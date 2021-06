10/06/2021 17:30:00

Ho letto il vostro articolo relativo al degrado di alcune zone della città di Marsala, per apprezzare il vostro contributo a tale questione.

Purtroppo, è una situazione vergognosa che alcune zone siano lasciate nel degrado più assoluto. Faccio notare che anche in via Mazara la situazione non è migliore di quelle da Voi segnalate.

Una cosa intelligente era, avere installato delle telecamere, però dopo poco tempo non si sà come e perchè sono state disinstallate.

Maria