Castellammare, buoni spesa di nuovo disponibili. Le domande entro il 12 luglio

27/06/2021 20:10:00

Ancora buoni spesa per chi ne ha bisogno a causa dell’emergenza Coronavirus erogati anche questa volta solo in formato elettronico.

Dopo le precedenti distribuzioni, l'amministrazione comunale ha riattivato le procedure di sostegno per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, con una nuova ripartizione di buoni spesa: entro il 12 luglio si può presentare la domanda on-line collegandosi al sito internet del Comune di Castellammare del Golfo www.comune.castellammare.tp.it, cliccando sull’apposito link denominato Richiesta erogazione Buoni Spesa POC SICILIA 2014-2020, ed allegando un documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il format predisposto sul sito istituzionale del Comune https://care.immediaspa.com/immedia/immediacare_login.php.

Per informazioni e chiarimenti si può contattare l'ufficio Servizi Sociali telefonando al numero 0924592 257.

L’assessorato regionale della Famiglia, infatti, per le “Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19”, ha assegnato 90.948 euro al Comune che ha predisposto l'avviso pubblico per i nuclei familiari in stato di bisogno.

Il supporto che riguarda il buono spesa per l'acquisto di beni di prima necessità quali alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale o bombole del gas, è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e in questa tranche è più corposo rispetto ai buoni erogati a gennaio: 300 euro per una persona, 400 euro per nucleo familiare di 2 persone, 600 euro per tre persone, 700 euro per 4 persone e 800 euro per nuclei familiari con 5 o più persone.

«La pandemia da Covid 19 è ancora in corso ed i suoi effetti, sanitari ed economici sono pesantissimi: i buoni spesa si sono dimostrati un concreto e diretto strumento di sostegno per chi ha necessità - dice il sindaco Nicolò Rizzo -. Per questo abbiamo predisposto procedure più semplici e tracciabili con l'erogazione solo in forma elettronica, così da dare ancora più efficacia ad un mezzo di sostegno che deve rispondere velocemente a chi ha bisogno. Come previsto con i precedenti buoni erogati, quest'ultimo bando predisposto dai Servizi Sociali si rivolge prioritariamente a chi non ha alcuna forma di sostegno ed ha bisogno di supporto con beni di prima necessità».

Nel bando, infatti, è previsto l’accesso prioritario al sostegno per le famiglie che non ricevono alcuna altra forma di reddito o assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione…