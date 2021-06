29/06/2021 08:46:00

Soltanto molta paura per una coppia di ericini la cui auto, per cause in corso di accertamento, si è incendiata.

È accaduto, ieri pomeriggio, nella zona di Porta Trapani, nel borgo medievale.

I due hanno fatto in tempo ad uscire dall'abitacolo prima che le fiamme facessero scempio della macchina. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco.