L'importanza del controllo dermatologico periodico. Prenota il tuo screening il 3 o 17 luglio a Marsala

La visita dermatologica è un controllo che dovrebbe essere effettuato periodicamente al fine di evitare qualsiasi genere di problema. Tale visita è importante per riconoscere e diagnosticare in tempo un problema legato alla pelle e per monitorare la situazione con controlli periodici. La visita dermatologica è fondamentale per determinare l’origine di sintomi come irregolarità relative ad un neo, ad un prurito assiduo, all’improvvisa comparsa di eruzioni cutanee di diverse tipologie o all’apparizione di rigonfiamenti sulla pelle di diversa natura.

Alcuni dei problemi ordinari che possono essere diagnosticati da una visita dermatologica: l’eczema, la dermatite, l’acne, l’orticaria, l’eritema, la vitiligine, la psoriasi o altri problemi anche più seri sempre legati alla pelle.

Il dermatologo che effettua la visita dermatologica, procede con una breve e preliminare intervista che servirà a raccogliere dati sulla vita e le abitudini del paziente, sulle sue abitudini alimentari, sulla sua attività sportiva e sull’utilizzo eventuale di medicinali o sull’assunzione di alcool. Raccoglierà poi informazioni relative al disturbo per cui la visita dermatologica si è resa necessaria e le caratteristiche della manifestazione del disturbo stesso.

