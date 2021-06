30/06/2021 18:36:00

Sono 142 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. La Regione è la prima in Italia per nuovi contagi. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati tre, 335 invece i guariti: gli attuali positivi in Sicilia scendono a quota 4.031, 196 in meno rispetto a ieri.

I ricoverati in regime ordinario sono 155, 7 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono occupati 20 posti letto (-4) e non si registrano nuovi ingressi in rianimazione.

Oggi sono state revocate le ultime zone rosse che rimanevano in Sicilia.