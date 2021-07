Marsala, a quasi due mesi dal rogo riapre a Sappusi il chioscho di "Franco Panelle"

02/07/2021 08:08:00

Dopo quasi due mesi dall'incendio, riapre a Sappusi, lo storico chiosco per la vendita di panini e panelle di Franco Cosenza.

Le fiamme la notte tra il 9 e il 10 maggio scorso hanno distrutto tutto, colpendo l'attività del signor Cosenza che da più trent'anni svolge quel servizio, in particolar modo, rivolto agli studenti Liceo Pascasino e del Liceo Scientifico.

Subito dopo la distruzione del chiosco, che colpì l'intera comunità marsalese, partì una raccolta spontanea di fondi da parte di alcuni cittadini sulla piattaforma GoFundMe e ciò ha permesso di raccogliere 885 euro che sono stati donati al signor Cosenza che ha già iniziato i lavori di ricostruzione del chiosco e ripartire quanto prima. Con queste parole Franco Cosenza ha voluto ringraziare quanti gli sono stati vicino, dimostrandogli solidarietà e affetto dando un loro contributo anche economico:

“Non posso fare a meno di ringraziare i vari promotori delle raccolte fondi che sono state lanciate e tutti coloro che hanno partecipato a queste iniziative. Voglio ringraziare tutti per la solidarietà mostratami dopo ciò che è accaduto alla mia attività. I fondi raccolti serviranno sicuramente per la ripresa dell’attività. Questo gesto è stato un segno di grande umanità che sicuramente non dimenticherò mai. Con affetto, il vostro Franco Panelle”.