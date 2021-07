Trapani, il IV Circolo intitola un plesso a Barbara Rizzo

04/07/2021 08:10:00

Il IV Circolo Didattico “G. Marconi” di Trapani diretto dall’Ing. Ignazio Monticciolo, ha attivato e concluso l’iter procedurale per l’intitolazione di due plessi di scuola dell’infanzia che erano anonimi, identificate con il nome della via.

La comunità scolastica, nell’ambito del progetto “Non ti scordar di me”, promosso dal comune di Trapani, sceglie di dedicare il plesso dell’infanzia di via 80 alla memoria di Barbara Rizzo, mamma dei gemellini Asta, a cui un vile attentato tolse la vita insieme a quella dei suoi due bambini.

"Nell’animo umano però risiede un motore vitale che, senza dimenticare, vuole dare senso a ciò che è stato, nella proiezione costruttiva di ciò che può essere, un avvenire in cui i giovani puntino verso il futuro, coraggiosi nel cambiare e magnanimi per ideali di giustizia e pace, contro ogni forma di violenza e discriminazione" scrive in una nota la scuola.

A suggellare l’intitolazione del plesso scolastico la realizzazione di un murales di 150 mq che vuole rappresentare come da una realtà triste nasca al suo interno una luce nel sorriso, rappresentato dal volto di questa mamma, Barbara, che accoglierà le future generazioni di studenti e che donerà loro l’energia e l’amore che solo gli occhi materni sanno donare.

Muovono in tal senso anche le parole della figlia, Margherita Asta: “Mi emoziona sapere che un plesso scolastico venga dedicato alla mia mamma. La cultura sta alla base di tutte le rivoluzioni ed è l’unico motore del cambiamento. Sono molto contenta che il nome della mia mamma e la sua storia accompagneranno molti studenti nel loro cammino di formazione e crescita culturale. Grazie per la

bellissima notizia.”

L’altra intitolazione riguarda il plesso di via Capitano Verri che è stato dedicato alla pedagogista “Maria Montessori”, fondatrice della Casa dei bambini, che a partire dall’ambiente progettato a misura di bambino, ha trasformato il mondo dell’educazione e della formazione dei più piccoli, facendoli agire in libertà e sviluppando abilità cognitive, sociali e morali.

Con l’apertura del nuovo anno scolastico si procederà con le cerimonie ufficiali di intitolazione dei due plessi scolastici.