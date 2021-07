Coronavirus, Sicilia: aumentano i contagi "importati" . Troppe persone non vaccinate 

05/07/2021 06:00:00

Torna a salire la curva del Covid in Sicilia, e aumentano anche i casi di positività riscontranti all’aeroporto di Punta Raisi sui siciliani all’estero per vacanza, studio o lavoro.

Il Giornale di Sicilia riporta una dichiarazione del commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa: «Buona parte delle infezioni che diagnostichiamo oggi nel Palermitano viene isolata all’arrivo degli aerei. Un esempio? Tra gli otto contagi individuati in provincia giovedì scorso, quattro sono ragazzi che hanno trascorso una vacanza in Spagna, risultati positivi in aeroporto, sintomatici con qualche linea di febbre nonostante il test effettuato poche ore prima della partenza fosse negativo».



Attesa anche per i risultati del sequenziamento sui tre collegi del carabiniere trovato positivo alla mutazione Delta la settimana scorsa, non vaccinato e ancora ricoverato al Cervello, «ma con tutta probabilità», sottolinea Costa, «pure questi militari», risultati contagiati venerdì, «sono stati infettati dalla variante indiana.

IL BOLLETTINO. Sono 102 i nuovi casi Covid, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, 32 in meno rispetto a ieri quando erano 134. Sono stati individuati su 6.397 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all'1,6% (ieri era all'1,5%). La Regione resta al terzo posto per numero di contagi: prima la Lombardia con 131 nuovi casi e la Campania con 110. Si registrano altri due morti che portano il totale delle vittime a causa del Covid, nell'Isola, a 5.981.

Dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute emerge inoltre che i ricoveri ordinari sono 143 (-2, ieri erano 145) e 15 quelli in terapia intensiva (ieri erano 17) con nessun nuovo ingresso giornaliero. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 158, ieri erano 162. Sono invece 212 i nuovi guariti, cifra che porta il totale a 222.640. 3.563 il totale degli attuali positivi (- 112 rispetto a ieri), 3.405 dei quali in isolamento domiciliare.

VACCINI. In Sicilia ci sono ancora troppi non vaccinati e non solo di over 60 ma anche tra i cinquantenni. Per questa ragione il governo regionale ha lanciato dei nuovi Open Days anti-Covid finoa a martedì 6 luglio. Negli hub continua l'afflusso costante di chi deve ricevere la seconda dose, ma non vi è la risposta attesa da parte di chi non si è ancora vaccinato. E negli ultimi giorni non sono mancate le immagini di centri vaccinali deserti.

Proprio per accelerare la campagna vaccinale esuperare dubbi e paure, il governo regionale ha deciso per i nuovi Open days di puntare sui sieri Pfizer e Moderna, i vaccini ad mRNA. Iniziativa aperta a tutta la popolazione, dai dodici anni in su.

In molti comuni la media dei vaccinati non supera il 50%. E non mancano i casi di comuni dove prevalgono i non vaccinati.

La Sicilia colleziona diversi primati negativi. La percentuale degli over 60 che non hanno ricevuto alcuna dose è del 23,8%, nettamente più alta rispetto alla media nazionale che si attesta al 13,3 per cento. Un altro dato preoccupante riguarda la fascia tra i 50 ed i 59 anni: di questi oltre 260 mila non sono immunizzati. Più in generale sono più di 580mila le persone non vaccinate, appartenenti a fasce di età che hanno più necessità del siero anti-Covid.

Oltre agli Open Days diffusi nei vari hub il governo punta sui medici di famiglia per gli over 80 e anche a fornire i vaccini nelle zone turistiche per tutte le altre fasce d'età.



Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 14, Catania 31, Messina 19, Siracusa 3, Trapani 10, Ragusa 6, Caltanissetta 14, Agrigento 0 e Enna 5.