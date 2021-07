Marsala: attive da oggi le tre app per il parcheggio: MyCicero, DropTicket e EasyPark

07/07/2021 13:58:00

Da oggi a Marsala è tornato ad essere attivo il servizio per il parcheggio delle auto tramite l'applicazione mobile. Ci sono però delle novità. Oltre a MyCicero - la prima app utilizzata -, si sono aggiunte e sono già attive anche altre due applicazioni: DropTicket e EasyPark.

Il servizio MyCicero era scaduto lo scorso dicembre, ma non è stato possibile rinnovarlo con il semplice affidamento diretto, perché una specifica direttiva del giugno del 2015, emessa dall'Autorità Garante del Mercato, prevede che il servizio non venga affidato ad una sola ditta.

E' stato dunque necessario procedere con una manifestazione d'interesse, alla quale hanno partecipato sei ditte. Di queste ne sono rimaste quattro, ma attualmente, come detto, sono solo tre quelle già attive e il cui servizio è funzionante tramite smartphone.

Tutte le applicazioni, MyCicero, DropTicket e EasyPark, per facilitare l'utilizzo e anche il controllo da parte dei vigili urbani, di comune accordo, utilizzano la piattaforma unica "Smart Hub", fornita da EasyPark. Le prime due applicazioni MyCicero e DropTicket forniscono il servizio in maniera gratuita, in compenso queste due app ricevono un compenso da parte del Comune che è del 5%, prima era del 6%.

L'applicazione EasyPark, invece, - molto diffusa in gran parte d'Europa e fornitrice di tanti altri servizi, oltre a quello del parcheggio - non prende nessuna provvigione dal Comune ma all'atto dell'accesso al servizio tramite la propria piattaforma, chiede all'utente il pagamento di una tariffa, pagabile tramite carta di credito o prepagata. Il contratto per queste nuove applicazioni per il parcheggio avrà la durata di un anno.

Qui di seguito il riepilogo dell'elenco delle strade su cui insistono le strisce blu distinte per tipologia di pagamento e colori distintivi.



Zona verde/giallo - tariffa oraria € 0,50 per mezz'ora ed € 1 per un'ora

Via Roma-Corso Giovanni Amendola-Via Edoardo Alagna.

Zona Arancio /Giallo tariffa oraria € 0,50 per mezz'ora € 0,75 per un'ora

Via Itria -Via Mario Nuccio- Parcheggio Comunale via Giulio Anca Omodei- Via Stefano Bilardello-Piazza del Popolo-Via Sanita'-Via Giuseppe Mazzini-Piazza Francesco Pizzo-Via San Giovanni Bosco-Via Francesco Crispi-Piazza Tommaso Pipitone-Via Verdi-Piazza Piemonte e Lombardo-Via Sibilla-Via Bottino-Via Delle Sirene-Viale Isonzo-Via Scipione L'africano-Via dei Mille-Corso Antonio Gramsci-Via Pascasino-Piazza Marconi- Via Giulio Anca Omodei.

Zona Blu tariffa Oraria € 0,50 l'ora

Parcheggio Lido Signorino.