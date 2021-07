Scrive Michelangelo, sulla sua proposta di ZTL a Fico (Valderice)

13/07/2021 18:00:00

Caro Direttore,

visto che la ZTl a Trapani così come indicato agli organi di controllo del Comune ed al Sindaco, con anche la giunta tecnica, non è solo impolitica poiché fortemente impopolare, ma è anche suscettibile del rischio di trasformarsi in un collettore di ricorsi per illegittimità; vorrei invece proporre attraverso la sua testata una Ztl a Fico (Valderice).



La splendida località di Fico, infatti, attraversata da 5 fra strade e sentieri (Via delle Tremole e Contrada Matarrocco) è essa sì suscettibile di essere ammirata per lo splendore delle sue colline fiorite ed arboree, e perchè no di essere attraversata da un bus turistico che anche la protegga dallo smog.

Sono certo che i Trapanesi ed Ericini sosterrebbero, sebbene da ospiti, la mia iniziativa.





Michelangelo Marino