Vinci dei biglietti omaggio per il film della Marvel Black Widow al Golden di Marsala. Scopri come!

14/07/2021 16:15:00

Scopri come!

Il Cinema Golden di Marsala, in occasione della proiezione del film di azione-fantasy Black Widow della Marvel, prevista fino al 18 luglio, omaggerà dei biglietti giornalieri agli ascoltatori di Rmc101.

Per vincere è semplicissimo!

I primi ascoltatori che manderanno il messaggio TORNO AL CINEMA CON RMC101 al 327.5310156, vinceranno 2 biglietti al giorno fino al 18 luglio per il predetto film. I vincitori saranno poi contattati da Rmc101.

Black Widow, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, è l'attesissimo film in solitaria, uscito il 7 luglio scorso, dedicato alla Vedova Nera (Scarlett Johansson), la superspia di origini russe che fa parte del primo, storico nucleo degli Avengers cinematografici fin dall'ormai lontano 2010.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare il sito del Cinema Golden di Marsala.