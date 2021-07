Coronavirus, il bollettino del 15 Luglio: Marsala 84, Mazara 82, Partanna 13

15/07/2021 14:08:00

Contagi su per quanto riguarda il coronavirus in provincia di Trapani. Il saldo tra guariti e nuovi casi, oggi, è di +31. E' tanto. Numeri da zona gialla, con gli attuali criteri, come il resto della Sicilia. Tuttavia c'è un ricoverato in meno, sono stabili i ricoveri in terapia intensiva e non ci sono vittime.

Da notare il distacco tra le prime due citta, Marsala e Mazara, e le altre della provincia. La terza città è infatti Partanna, con i 13 casi dovuti ad un focolaio in un istituto minorile.

Vediamo il dettaglio:

Alcamo 12; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 0; Campobello di Mazara 11; Castellammare del Golfo 7; Castelvetrano 4; Custonaci 3; Erice 10, Favignana 2; Gibellina 0; Marsala 84; Mazara del Vallo 82; Paceco 0; Pantelleria 4; Partanna 13; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 5; Trapani 8; Valderice 0; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 258 (+31)

Deceduti in totale 344

Guariti in totale 13833

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 6 (-1)

Tamponi molecolari 221, Test antigene 119.